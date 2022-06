L’Equipe | fuga dalla Juventus | a otto giorni dal ritiro non ha ancora comprato nessuno

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 26 giugno 2022) Suun articolo che non troverete mai sui giornali italiani. Titolo: La Juve au ralenti. Non c’è bisogno di tradurre. Il quotidiano sportivo francese scrive che laha già salutato tre dei calciatori con più presenze la stagione passata: Dybala, Bernardeschi, Morata. Cui va aggiunto Chiellini. Ma non solo. Rabiot ha chiesto di andar via, lo ha fatto privatamente. Mentre De Ligt lo ha detto in un’intervista a Nos: «Guardo sempre quel che è meglio per me in termini di progetto sportivo, due quarti posti di fila non sono sufficienti per me». L’unica eccezione alla nuova politica degli ingaggi, scrive, è Pogba. Ma stipendi più bassi significa anche impossibilità di accedere ai migliori calciatori d’Europa. Un aspetto che – scrivono i francesi – sta avendo il suo peso nella trattativa con Di Maria. ...