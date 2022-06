Giorgi-Frech in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2022 (Di domenica 26 giugno 2022) Camila Giorgi affronterà la polacca Magdalena Frech nel primo turno del torneo di Wimbledon 2022. Partenza sulla carta piuttosto agevole per la marchigiana nello Slam dove tradizionalmente riesce sempre ad esprimersi al meglio. Anche il morale è decisamente buono dopo la semifinale appena raggiunta ad Eastbourne. In generale l’azzurra sta trovando buona continuità di risultati nell’ultimo periodo, come dimostra anche l’ottavo di finale conquistato al Roland Garros. Occhio però a non sottovalutare la numero 92 del mondo. Quest’ultima sull’erba ci sa giocare. Pochi giorni fa a Birmingham è persino riuscita a levare un set alla brasiliana Haddad Maia, mattatrice del circuito femminile negli ultimi appuntamenti andati in scena sui prati. Tra Giorgi e la polacca non si è disputato alcun precedente ma i ... Leggi su sportface (Di domenica 26 giugno 2022) Camilaaffronterà la polacca Magdalenanel primo turno del torneo di. Partenza sulla carta piuttosto agevole per la marchigiana nello Slam dove tradizionalmente riesce sempre ad esprimersi al meglio. Anche il morale è decisamente buono dopo la semifinale appena raggiunta ad Eastbourne. In generale l’azzurra sta trovando buona continuità di risultati nell’ultimo periodo, come dimostra anche l’ottavo di finale conquistato al Roland Garros. Occhio però a non sottovalutare la numero 92 del mondo. Quest’ultima sull’erba ci sa giocare. Pochi giorni fa a Birmingham è persino riuscita a levare un set alla brasiliana Haddad Maia, mattatrice del circuito femminile negli ultimi appuntamenti andati in scena sui prati. Trae la polacca non si è disputato alcun precedente ma i ...

