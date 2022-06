Gianmarco Tamberi | “Sento una fitta alla gamba e mi irrigidisco | soffro sul terzultimo passo”

Leggi su oasport

(Di domenica 26 giugno 2022)si è imposto ai Campionati Italiani andati in scena allo Stadio Guidobaldi di Rieti, ma il Campione Olimpico di salto in alto non ha brillato a causa di un problema fisicosinistra che non lo lascia tranquillo. Il marchigiano ha vinto al termine degli spareggi disputati con Marco Fassinotti, avendo la meglionon irresistibile quota di 2.26. Segnali poco incoraggianti in vista degli ormai imminenti Mondiali, distanti soltanto tre settimane.ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali: “Un titolo italiano che non era il risultato che rincorrevo oggi. Era l’ultima gara prima del Mondiale, mi aspettavo altre misure e avrei voluto provarle. Sto molto bene fisicamente, a parte questo fastidio che mi ...