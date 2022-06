GdS – Real, i conti tornano dentro e fuori dal campo: difesa costruita con 103 milioni ma che ne vale 235 (Di domenica 26 giugno 2022) 2022-06-25 12:22:50 L’autorevole Gazzetta: Ai successi in Liga e Champions si affiancano anche quelli gestionali. Al Real Madrid i conti tornano dentro e fuori dal campo. Ai successi in Liga e Champions si affiancano anche quelli gestionali. Negli ultimi anni la Casa Blanca ha mostrato grande abilità nel costruire il proprio muro difensivo. A conti fatti, ha speso un centinaio di milioni di euro per dei giocatori che ne valgono il doppio. Si dice spesso che la miglior difesa è l’attacco, ma a Madrid la filosofia è rivisitata. Oltre a un grande attaccante, un muro difensivo quasi invalicabile. E quel che crea Benzema, è conservato da un quartetto, che già prima dell’arrivo di Rudiger è stato sapientemente costruito. Per il suo ... Leggi su justcalcio (Di domenica 26 giugno 2022) 2022-06-25 12:22:50 L’autorevole Gazzetta: Ai successi in Liga e Champions si affiancano anche quelli gestionali. AlMadrid idal. Ai successi in Liga e Champions si affiancano anche quelli gestionali. Negli ultimi anni la Casa Blanca ha mostrato grande abilità nel costruire il proprio muro difensivo. Afatti, ha speso un centinaio didi euro per dei giocatori che ne valgono il doppio. Si dice spesso che la migliorè l’attacco, ma a Madrid la filosofia è rivisitata. Oltre a un grande attaccante, un muro difensivo quasi invalicabile. E quel che crea Benzema, è conservato da un quartetto, che già prima dell’arrivo di Rudiger è stato sapientemente costruito. Per il suo ...

Pubblicità

franser_real : RT @capuanogio: #Marotta ha presentato una nuova offerta a #Dybala: 5 milioni fissi più uno se raggiunge almeno il 50% delle presenze e alt… - GDS_it : Agrigento si riprende la serie A-2 di #basketball alla fine di una serie lunghissima giocata gettando il cuore olt… - franser_real : RT @capuanogio: #Lukaku all'#Inter, via libera definitivo. A breve l'ufficialità e settimana prossima lo sbarco a Milano del belga che pese… - franser_real : RT @capuanogio: Nei prossimi giorni nuovo summit tra l'#Inter e l'entourage di #Dybala. I conti dei nerazzurri in attacco ora non tornano,… - franser_real : RT @capuanogio: ?? Il #Milan ha avuto i primi contatti esplorativi con il #Sassuolo per #Traoré. Piace e potrebbe anche essere l'alternativ… -

Basket, Agrigento si gioca la promozione in Serie A - 2 contro Rieti La Fortitudo Agrigento si gioca domani sera (22 giugno 2022) alle 20,30 in casa al PalaMoncada la promozione in Serie A - 2 contro la Real Sebastiani Rieti nella decisiva gara - 5 . In città c'è attesa per una partita da dentro o fuori che potrebbe riportare la squadra di coach Michele Catalani in Serie A2 dopo la rinuncia all'... Tutti gli artisti del Sicilia Jazz Festival Ricco il programma del Sicilia Jazz Festival presentato ieri. I concerti saranno ospitati in 4 luoghi differenti di Palermo: Teatro di Verdura, Real Teatro Santa Cecilia, Complesso di Santa Maria dello Spasimo e Palazzo Chiaramonte Steri. Ecco alcuni cenni sugli artisti in cartellone. 24 giugno 2022: Paolo Fresu e OJS La figura di Paolo ... Giornale di Sicilia Dopo il ritorno di Lukaku all'Inter, si avvicina quello di Pogba alla Juventus. Su Dybala piomba il Real Madrid ma si parla di un interesse per l’argentino da parte del Milan e di una big come il Real Madrid. Di certo l’Inter deve sfoltire l’attacco liberando uno tra Dzeko e Sanchez, e seguire intanto ... GdS | La Lazio ha deciso: Milinkovic sarà sul mercato tutta l’estate @LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club lo valuta 70-80 milioni per finanziare la campagna acquisti. Ma finora non ... La Fortitudo Agrigento si gioca domani sera (22 giugno 2022) alle 20,30 in casa al PalaMoncada la promozione in Serie A - 2 contro laSebastiani Rieti nella decisiva gara - 5 . In città c'è attesa per una partita da dentro o fuori che potrebbe riportare la squadra di coach Michele Catalani in Serie A2 dopo la rinuncia all'...Ricco il programma del Sicilia Jazz Festival presentato ieri. I concerti saranno ospitati in 4 luoghi differenti di Palermo: Teatro di Verdura,Teatro Santa Cecilia, Complesso di Santa Maria dello Spasimo e Palazzo Chiaramonte Steri. Ecco alcuni cenni sugli artisti in cartellone. 24 giugno 2022: Paolo Fresu e OJS La figura di Paolo ... Real Madrid campione, Ancelotti leggenda: vince la quarta Champions ma si parla di un interesse per l’argentino da parte del Milan e di una big come il Real Madrid. Di certo l’Inter deve sfoltire l’attacco liberando uno tra Dzeko e Sanchez, e seguire intanto ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club lo valuta 70-80 milioni per finanziare la campagna acquisti. Ma finora non ...