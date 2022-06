Fondo, Paltrinieri ancora sul podio al Mondiale: è bronzo in staffetta (Di domenica 26 giugno 2022) Dalla corsia della Duna Arena al Lupa Lake l’Italia resta sempre sul podio. Ginevra Taddeucci, Giulia Gabbrielleschi, Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri conquistano la medaglia di bronzo nella staffetta del Fondo, che per la prima volta è stata nuotata sulla distanza dei 6 chilometri per un più adeguato 4×1500 al posto di un 4×1250 che non consentiva paragoni e riferimenti con la piscina. Il Nettuno delle acque, sabato straordinario protagonista di un 1500 esaltato dal record europeo per il terzo oro Mondiale sulla distanza (2015 e 2017; nel 2019 oro negli 800), tocca in 1h04’43” netto insieme all’ungherese Kristof Rasovszky che viene premiato dal fotofinish. Vince in 1h04’40?5 la Germania di Florian Wellbrok, campione olimpico e Mondiale della 10 km, nonché ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 26 giugno 2022) Dalla corsia della Duna Arena al Lupa Lake l’Italia resta sempre sul. Ginevra Taddeucci, Giulia Gabbrielleschi, Domenico Acerenza e Gregorioconquistano la medaglia dinelladel, che per la prima volta è stata nuotata sulla distanza dei 6 chilometri per un più adeguato 4×1500 al posto di un 4×1250 che non consentiva paragoni e riferimenti con la piscina. Il Nettuno delle acque, sabato straordinario protagonista di un 1500 esaltato dal record europeo per il terzo orosulla distanza (2015 e 2017; nel 2019 oro negli 800), tocca in 1h04’43” netto insieme all’ungherese Kristof Rasovszky che viene premiato dal fotofinish. Vince in 1h04’40?5 la Germania di Florian Wellbrok, campione olimpico edella 10 km, nonché ...

