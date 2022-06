Femminicidio di Rimini, la vittima è stata colpita da 30 coltellate: quella fatale alla giugulare (Di domenica 26 giugno 2022) L’avrebbe stordita con un mattarello e poi colpita con 30 coltellate, di cui una alla giugulare. Inizia a chiarirsi la dinamica del Femminicidio avvenuto ieri a Bellariva, in provincia di Rimini, dove Simone Benedetto Vultaggio, 47 anni, è stato arrestato per l’uccisione della sua compagna Cristina Peroni. Da una prima analisi autoptica, richiesta al medico legale dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi, emerge come l’arma del delitto sarebbe un coltello, e il gran numero di colpi spiegherebbe perché l’accusato è stato ritrovato cosparso di sangue. Il delitto è stato commesso mentre il figlio della coppia, 6 mesi, si trovava nella stanza accanto. «Non me lo faceva prendere in braccio», ha dichiarato Vultaggio alla polizia, parlando della donna. Questa è ... Leggi su open.online (Di domenica 26 giugno 2022) L’avrebbe stordita con un mattarello e poicon 30, di cui una. Inizia a chiarirsi la dinamica delavvenuto ieri a Bellariva, in provincia di, dove Simone Benedetto Vultaggio, 47 anni, è stato arrestato per l’uccisione della sua compagna Cristina Peroni. Da una prima analisi autoptica, richiesta al medico legale dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi, emerge come l’arma del delitto sarebbe un coltello, e il gran numero di colpi spiegherebbe perché l’accusato è stato ritrovato cosparso di sangue. Il delitto è stato commesso mentre il figlio della coppia, 6 mesi, si trovava nella stanza accanto. «Non me lo faceva prendere in braccio», ha dichiarato Vultaggiopolizia, parlando della donna. Questa è ...

