Ciclismo, Campionati Italiani donne 2022: risultati e classifica, trionfa Elisa Balsamo (Di domenica 26 giugno 2022) Elisa Balsamo è inarrestabile. La campionessa del mondo in carica trionfa nella prova in linea su strada dei Campionati Italiani di Ciclismo donne 2022, svoltasi in Emilia da Medolla a San Felice sul Panaro lungo 147,6 km. La ventiquattrenne di Cuneo, in forza nel team della Trek Segafredo, vince la volata finale beffando Rachele Barbieri della Liv Racing, Barbara Guarischi della Movistar e Chiara Consonni della Valcar. Ecco l’ordine di arrivo e la classifica finale. ORDINE DI ARRIVO Elisa Balsamo 3h35’58” Rachele Barbieri s.t Barbara Guarischi s.t Chiara Consonni s.t Eleonora Camilla Gasparrini s.t Martina Alzini s.t. Giorgia Bariani s.t. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 giugno 2022)è inarrestabile. La campionessa del mondo in caricanella prova in linea su strada deidi, svoltasi in Emilia da Medolla a San Felice sul Panaro lungo 147,6 km. La ventiquattrenne di Cuneo, in forza nel team della Trek Segafredo, vince la volata finale beffando Rachele Barbieri della Liv Racing, Barbara Guarischi della Movistar e Chiara Consonni della Valcar. Ecco l’ordine di arrivo e lafinale. ORDINE DI ARRIVO3h35’58” Rachele Barbieri s.t Barbara Guarischi s.t Chiara Consonni s.t Eleonora Camilla Gasparrini s.t Martina Alzini s.t. Giorgia Bariani s.t. SportFace.

