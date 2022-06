Bimba di 11 mesi uccisa con l’acido dalla maestra d’asilo: “Piangeva troppo” (Di domenica 26 giugno 2022) Ha ucciso una Bimba di 11 mesi in un asilo nido costringendola a bere acido muriatico. Protagonista di questa incredibile tragedia un’insegnante di 27 anni che lo avrebbe fatto perchè la bambina “Piangeva troppo”. I fatti in un asilo nido di Lione in Francia. La piccola era figlia di un ingegnere italiano originario di Torre Boldone L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 26 giugno 2022) Ha ucciso unadi 11in un asilo nido costringendola a bere acido muriatico. Protagonista di questa incredibile tragedia un’insegnante di 27 anni che lo avrebbe fatto perchè la bambina “”. I fatti in un asilo nido di Lione in Francia. La piccola era figlia di un ingegnere italiano originario di Torre Boldone L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

