Beautiful anticipazioni 27 giugno 2022 | sarà scontro tra Baker e Liam?

Nella puntata di Beautiful in onda lunedì 27 giugno 2022 Liam corre dal padre per dargli una bellissima notizia, ma viene colto impreparato quando, entrando nell'ufficio, si trova di fronte il tenente Baker che vuole interrogarlo sulla morte di Vinny Walker. Il poliziotto infatti è convinto che sia lui il colpevole. Il giovane Spencer inizia a temere di essere stato davvero scoperto, ma in suo aiuto interviene Bill. Se vi siete persi questo episodio potete vederlo on demand collegandovi al sito Mediaset Infinity.

