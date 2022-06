Ultime Notizie – A Milano con 132 chili sigarette di contrabbando | 5 arresti

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 25 giugno 2022) Sono arrivati in albergo acon 471 stecche didi, divise in dieci trolley, per un peso complessivo di 132di tabacco lavorato estero privo di monopolio di Stato. Ma sono stati sorpresi dalla polizia e arrestati. A finire in manette sono state cinque persone, controllate dagli agenti in un albergo di via Vitruvio. I cinque, di cui tre donne di origine serba e due cittadini egiziani, occupavano due stanze dell’hotel, in cui avevano nascosto ledi. Considerata l’ingente quantità di tabacco, i cinque, senza fissa dimora, sono stati arrestati con l’accusa didi tabacchi lavorati esteri. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione