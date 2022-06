Ucraina: un missile sparato dalle forze russe torna indietro e colpisce il luogo del lancio – Il video (Di sabato 25 giugno 2022) Le forze armate russe non si aspettavano di certo che il missile che avevano scagliato in aria avrebbe fatto un inversione di 180°, precipitando sul luogo stesso da cui era stato lanciato. E invece è proprio quello che sarebbe successo nella regione di Lugansk, a circa 55 miglia a sud di Severodonetsk, da settimane teatro di scontri violentissimi. June 24, 2022 La scena, avvenuta nella città di Alchevsk (al momento occupata dai separatisti filo-russi), è stata catturata in un video successivamente pubblicato dal canale Telegram di Inform Napalm, la piattaforma di raccolta di informazioni open source dell’Ucraina (OSINT), che ha parlato ironicamente di «un’arma segreta che si colpisce da sola». Il missile, probabilmente lanciato per abbattere ... Leggi su open.online (Di sabato 25 giugno 2022) Learmatenon si aspettavano di certo che ilche avevano scagliato in aria avrebbe fatto un inversione di 180°, precipitando sulstesso da cui era stato lanciato. E invece è proprio quello che sarebbe successo nella regione di Lugansk, a circa 55 miglia a sud di Severodonetsk, da settimane teatro di scontri violentissimi. June 24, 2022 La scena, avvenuta nella città di Alchevsk (al momento occupata dai separatisti filo-russi), è stata catturata in unsuccessivamente pubblicato dal canale Telegram di Inform Napalm, la piattaforma di raccolta di informazioni open source dell’(OSINT), che ha parlato ironicamente di «un’arma segreta che sida sola». Il, probabilmente lanciato per abbattere ...

Pubblicità

DavidPuente : Marinella Mondaini è la scrittrice che da Mosca difende e giustifica l'invasione russa in Ucraina. I suoi pensieri… - francang1950 : Il famoso effetto boomerang - Giangi_ilBoomer : Missile aria terra russo compie una manovra ad U e si schianta sulle proprie truppe. Succede quando affidi il coma… - sindelicato : Ucraina, di nuovo la buffonata dell’uomo col missile in casa: e il mainstream la dà per vera… - _Nico_Piro_ : @enzomazza @StefanBernstein @threadreaderapp Io non credo al rischio di conflitto nucleare, temo 1) espansione del… -