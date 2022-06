(Di sabato 25 giugno 2022)al suo primo giorno in Canada adove militerà il MLS, per i tifosi canadesi è come fuper i napoletani. L’ex calciatore del Napoli è stato accolto da tanti tifosi all’aeroporto, poi c’è stata la grande festa a Little Italy, in cuiha detto anche le su prime parole rivolte ai tifosi. Oggi il giocatore incontrerà il presidente, poi la squadra ed il tecnico. Mente l’esordio dicolè previsto il 10 luglio. Ma nonostantenon abbia ancora indossato la casacca del, i tifosi sono già pazzi di lui. Anche i media hanno esaltato il giocatore italiano paragonandolo a Diego Armando. In praticadà lo stesso entusiasmo che il mitico Diego diede ai ...

Pubblicità

napolipiucom : Toronto pazza di Insigne: 'Il nostro Maradona' #Insigne #Toronto #ForzaNapoliSempre -

ilgazzettino.it

...probabilmente dai problemi fisici e dalla pressione subita dalla tennista nativa di. In ... Non ho mai vissuto un'esperienza simile, mi sono lasciata andare a tutte le emozioni come una. ......popstar americana ha spiegato i motivi della cancellazione dei due concerti in programma a, ... in particolare Agostino Zambelli: è stata la prova che non ero'. Malattia di Lyme e Justin Bieber, cos'è Si trasmette con la puntura di una zecca (e ha colpito anche Richard Lorenzo Insigne è atterrato a Toronto alle ore 15 locali (21 italiane). Il club canadese gli ha preparato un'accoglienza in pieno stile americano, con alcuni fans che hanno esposto lo striscione: ...Lorenzo Insigne è atterrato a Toronto alle ore 15 locali (21 italiane). Il club canadese gli ha preparato un'accoglienza in pieno stile americano, con tanti fans che hanno chiesto l'autografo, ...