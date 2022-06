Tony Khan | “Jeff Hardy è alla sua ultima possibilità in AEW | deve comportarsi bene”

(Di sabato 25 giugno 2022)è balzato agli onori della cronaca per le ragioni sbagliate, dopo essere stato arrestato per guida in stato di ebbrezza all’uscita di una catena di ristoranti Dave & Busters. Durante una telefonata con i media in vista del pay-per-view Forbidden Door di domenica, il presidente della AEWha rivelato cheha la suain compagnia. Le sue parole “Sono davvero contento che nessuno si sia fatto male. Ma quello che ha combinatouscendo e guidando non ha nulla a che vedere con il resto. Non mi piace sentirli paragonare, se questo ha senso. Sarei inopportuno se non riconoscessi ail merito di aver fatto la cosa giusta. E questo è ciò che abbiamo detto:...

Si tratta del quarto evento in pay - per - view della federazione di questo 2022 ed il primo di questa portata per la federazione giapponese da molti anni a questa parte. Durante una telefonata con i media in vista del pay-per-view Forbidden Door di domenica, il presidente della AEW Tony Khan ha rivelato che Hardy ha la sua ultima possibilità in compagnia. Forbidden Door non c'è ancora stato ma il presidente della All Elite Wrestling, Tony Khan, sta già pensando ad una grandiosa seconda edizione.