TgLa7d del 25 giugno 2022

Aborto, passo indietro negli Usa. Biden: tragico errore Spari ad Oslo vicino ad un locale gay. Due morti Siccità, i sindaci invitano a razionare l'acqua Domani il voto per i ballottaggi in 65 Comuni - ...L'energia preoccupa l'Ue. Draghi: sosterremo il potere d'acquisto Ucraini in ritirata da Severodonetsk, i russi prendono città chiave Onu: giornalista di Al Jazeera "uccisa da forze israeliane" Pompei,... TgLa7d del 24 giugno 2022 Le precisazioni del virologo sull'aumento dei contagi: "Non dovremmo chiamarlo covid,questa variante non ha nulla a che vedere con il covid originario, non è più lo stesso virus" ...Valori %. Sondaggio realizzato da SWG s.p.a. per conto di La7 s.p.a.. Indagine condotta con tecnica mista CATI-CAMI-CAWI su un campione di 1200 soggetti maggiorenni residenti in Italia (4581 non rispo ...