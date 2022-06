TgLa7d del 25 giugno 2022

Pubblicità

TgLa7 : ??? #TgLa7d le principali notizie di oggi #27giugno ???? - zazoomblog : TgLa7d del 18 giugno 2022 - #TgLa7d #giugno - zazoomblog : TgLa7d del 16 giugno 2022 - #TgLa7d #giugno -

TGLA7

... il Centrosinistra stravince Zelensky chiede aiuti al G7 per finire la guerra entro l'anno Siccità possibile razionamento dell'acqua di giorno E' morto LeonardoVecchio, fondatore di LuxotticaG7: "Uniti contro Putin". Greggio, per ora no "price cap" Pioggia di missili su Kiev. Persone sotto le macerie 65 Comuni al voto di ballottaggio. Affluenza in calo Brusaferro ammonisce: "Non ... TgLa7d del 26 giugno 2022 Le precisazioni del virologo sull'aumento dei contagi: "Non dovremmo chiamarlo covid,questa variante non ha nulla a che vedere con il covid originario, non è più lo stesso virus" ...