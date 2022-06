Terremoto Rai, per lui non c’è stato nulla da fare: non lo vedremo più lì (Di sabato 25 giugno 2022) La Rai non vedrà più la sua figura all’interno del programma. Purtroppo arriva la fine, costretto a salutarci Dopo l’ultima puntata, quella conclusiva della stagione, per lui ormai non c’è stato più nulla da fare. A quanto pare la Rai ha deciso di non rinnovare più il suo contratto. Ecco chi è il nome in questione. Quest’anno abbiamo avuto modo di conoscerlo nella trasmissione condotta da Bianca Berlinguer, Cartabianca. In particolar modo ha attirato spesso l’attenzione del pubblico per le sue affermazioni inerenti al triste scontro tra Russia e Ucraina. Non sempre è stato apprezzato per ciò che ha detto e, molte volte, ha generato grandissime polemiche in studio. Sono state proprio le sue affermazioni, talvolta contrastanti, a far prendere questa decisione irrevocabile a Carlo Fuertes, ... Leggi su kronic (Di sabato 25 giugno 2022) La Rai non vedrà più la sua figura all’interno del programma. Purtroppo arriva la fine, costretto a salutarci Dopo l’ultima puntata, quella conclusiva della stagione, per lui ormai non c’èpiùda. A quanto pare la Rai ha deciso di non rinnovare più il suo contratto. Ecco chi è il nome in questione. Quest’anno abbiamo avuto modo di conoscerlo nella trasmissione condotta da Bianca Berlinguer, Cartabianca. In particolar modo ha attirato spesso l’attenzione del pubblico per le sue affermazioni inerenti al triste scontro tra Russia e Ucraina. Non sempre èapprezzato per ciò che ha detto e, molte volte, ha generato grandissime polemiche in studio. Sono state proprio le sue affermazioni, talvolta contrastanti, a far prendere questa decisione irrevocabile a Carlo Fuertes, ...

