Shel Shapiro, chi è l’ex moglie Cristina Rivetti: “Dopo di lei, la depressione” (Di sabato 25 giugno 2022) Shapiro si è risposato, dopo il suicidio della prima moglie Mariolina, con Cristina Rivetti ma la loro relazione si è conclusa nel 1997 con un divorzio. Da qui l’inizio per lui di un periodo molto complicato, dal quale è uscito grazie agli amici e, soprattutto, alla musica. Shel tornò a cantare ma anche a fare cinema,rimasta una sua grandissima passione. Così il cantante ha ritrovato una serenità che sembrava essere definitivamente persa. Cristina Rivetti è stata la seconda moglie di Shel Shapiro. I due si sono sposati poco tempo dopo la scomparsa di Maria Lina Carreri, detta Mariolina, prima moglie del cantante, morta suicida nel 1992. Shapiro e Mariolina si erano sposati ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 25 giugno 2022)si è risposato, dopo il suicidio della primaMariolina, conma la loro relazione si è conclusa nel 1997 con un divorzio. Da qui l’inizio per lui di un periodo molto complicato, dal quale è uscito grazie agli amici e, soprattutto, alla musica.tornò a cantare ma anche a fare cinema,rimasta una sua grandissima passione. Così il cantante ha ritrovato una serenità che sembrava essere definitivamente persa.è stata la secondadi. I due si sono sposati poco tempo dopo la scomparsa di Maria Lina Carreri, detta Mariolina, primadel cantante, morta suicida nel 1992.e Mariolina si erano sposati ...

