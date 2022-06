Oslo, sparatoria in una discoteca gay: due persone uccise. Una persona arrestata – Il video (Di sabato 25 giugno 2022) Sono state uccise due persone in una sparatoria avvenuta al London Pub & club, una discoteca Lgbtq+ del centro di Oslo, in Norvegia. I feriti sono al momento 22, di cui 10 ricoverati in ospedale (tre in gravi condizioni), ma ci si attende che il numero possa crescere. A riferirlo è la polizia della capitale norvegese, sul proprio account twitter, la quale dichiara di aver arrestato una persona nei pressi del locale. Diversi testimoni presenti al locale hanno riportato di aver sentito diversi spari provenienti da fuori il locale. Avvenuta alle 1:20, è stata definito dalle autorità un «atto violento pericoloso per la vita». L’ospedale universitario di Oslo era inizialmente in allerta rossa perché era previsto un afflusso di massa, successivamente è tornato in ... Leggi su open.online (Di sabato 25 giugno 2022) Sono stateduein unaavvenuta al London Pub & club, unaLgbtq+ del centro di, in Norvegia. I feriti sono al momento 22, di cui 10 ricoverati in ospedale (tre in gravi condizioni), ma ci si attende che il numero possa crescere. A riferirlo è la polizia della capitale norvegese, sul proprio account twitter, la quale dichiara di aver arrestato unanei pressi del locale. Diversi testimoni presenti al locale hanno riportato di aver sentito diversi spari provenienti da fuori il locale. Avvenuta alle 1:20, è stata definito dalle autorità un «atto violento pericoloso per la vita». L’ospedale universitario diera inizialmente in allerta rossa perché era previsto un afflusso di massa, successivamente è tornato in ...

