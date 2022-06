Nuoto, la 4×100 mista oro ai Mondiali. Martinenghi: “Speravamo di cantare l’inno tutti insieme sul podio” (Di sabato 25 giugno 2022) Un oro stratosferico della 4×100 stile libero per chiudere i Mondiali di Nuoto a Budapest. Thomas Ceccon, Alessandro Miressi, Federico Burdisso e Nicolò Martinenghi hanno scritto una nuova pagina di storia per le acque azzurre, riuscendo in quello che pochissimi sono riusciti a fare, battere gli Stati Uniti in questa specialità. I quattro azzurri sono stati ascoltati dalla Rai a caldo, subito dopo la vittoria. Il primo ad esprimere le proprie sensazioni è Ceccon: “Una giornata per l’Italia veramente incredibile, abbiamo fatto tantissime medaglie. Questa la sognavamo, ci credevamo, abbiamo fatto tutti dei parziali pazzeschi, ce la siamo meritata“. Alessandro Miressi, ultimo staffettista, è riuscito in questi 100 metri a riscattare un Mondiale deludente da parte sua: “Sono contento per questa medaglia, ... Leggi su oasport (Di sabato 25 giugno 2022) Un oro stratosferico dellastile libero per chiudere idia Budapest. Thomas Ceccon, Alessandro Miressi, Federico Burdisso e Nicolòhanno scritto una nuova pagina di storia per le acque azzurre, riuscendo in quello che pochissimi sono riusciti a fare, battere gli Stati Uniti in questa specialità. I quattro azzurri sono stati ascoltati dalla Rai a caldo, subito dopo la vittoria. Il primo ad esprimere le proprie sensazioni è Ceccon: “Una giornata per l’Italia veramente incredibile, abbiamo fatto tantissime medaglie. Questa la sognavamo, ci credevamo, abbiamo fattodei parziali pazzeschi, ce la siamo meritata“. Alessandro Miressi, ultimo staffettista, è riuscito in questi 100 metri a riscattare un Mondiale deludente da parte sua: “Sono contento per questa medaglia, ...

