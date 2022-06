Pubblicità

corriereadriatico.it

PORTO SAN GIORGIO - Potrebbe slittare all'autunno il cambio del senso di marcia sul lungomare. Se così fosse, difficilmente, sarà firmato l'accordo con la Steat per ledi collegamento tra i parcheggi del grattacielo e del porto col centro. La decisione sarà presa la settimana prossima, dopo l'incontro tra il sindaco Valerio Vesprini, le forze di polizia e la ...... in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via Di Maratona effettueranno l'di ... a sinistra per via Napoli con ripresa del percorso ordinario;"A" e "AB" da inizio servizio alle ... Navette e inversione di marcia in stand by: la rivoluzione potrebbe scattare dopo l'estate PORTO SAN GIORGIO - Potrebbe slittare all’autunno il cambio del senso di marcia sul lungomare. Se così fosse, difficilmente, sarà firmato l’accordo con la Steat per ...Servizio navetta gratuito domani per chi vorrà lasciare la macchina e venire a Macerata a godersi i festeggiamenti per il titolo di "città". Il tragitto previsto è da via Moretti a Piediripa al parche ...