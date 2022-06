Nadal-Cerundolo in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2022 (Di sabato 25 giugno 2022) Rafael Nadal sfiderà Francisco Cerundolo nel contesto del primo turno di Wimbledon 2022. Il fenomeno maiorchino, reduce dai trionfi a Melbourne e Parigi, proverà a partite con il piede giusto anche a Londra per iniziare al meglio il percorso verso il tris. Dopo i dolori, proprio al piede, accusati al Roland Garros, l’iberico ha dichiarato di essere in buona forma dopo la breve preparazione ai Championships, seppur senza mai aver disputato un incontro ufficiale sull’erba, ma soltanto delle esibizioni. Cerundolo è un buon giocatore sul veloce, sebbene preferisca la terra battuta per caratteristiche, e ha dimostrato le sue qualità sul verde tra Queen’s e Eastbourne. Lo scontro tra Nadal e Cerundolo si svolgerà martedì 28 giugno. orario d’inizio e campo ... Leggi su sportface (Di sabato 25 giugno 2022) Rafaelsfiderà Francisconel contesto del primo turno di. Il fenomeno maiorchino, reduce dai trionfi a Melbourne e Parigi, proverà a partite con il piede giusto anche a Londra per iniziare al meglio il percorso verso il tris. Dopo i dolori, proprio al piede, accusati al Roland Garros, l’iberico ha dichiarato di essere in buona forma dopo la breve preparazione ai Championships, seppur senza mai aver disputato un incontro ufficiale sull’erba, ma soltanto delle esibizioni.è un buon giocatore sul veloce, sebbene preferisca la terra battuta per caratteristiche, e ha dimostrato le sue qualità sul verde tra Queen’s e Eastbourne. Lo scontro trasi svolgerà martedì 28 giugno.d’inizio e campo ...

