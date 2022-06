MotoGp, trauma toracico per Pol Espargaró: salta Gp Olanda (Di sabato 25 giugno 2022) (Adnkronos) – Non c’è pace in casa Honda. Pol Espargaró salta il Gp Olanda 2022 di MotoGp. Dopo aver perso Marc Marquez, operato per la quarta volta all’omero del braccio destro e costretto a una lunga convalescenza, il team Repsol deve dunque rinunciare momentaneamente anche a Espargaró. Lo spagnolo era caduto nelle prove del Gp di Germania, subendo un trauma toracico. I postumi di quell’incidente si sono protratti fino ad Assen: ancora sofferente lo spagnolo ha gettato la spugna dopo le prove del venerdì in Olanda e oggi ha annunciato il suo forfait. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 25 giugno 2022) (Adnkronos) – Non c’è pace in casa Honda. Polil Gp2022 di. Dopo aver perso Marc Marquez, operato per la quarta volta all’omero del braccio destro e costretto a una lunga convalescenza, il team Repsol deve dunque rinunciare momentaneamente anche a. Lo spagnolo era caduto nelle prove del Gp di Germania, subendo un. I postumi di quell’incidente si sono protratti fino ad Assen: ancora sofferente lo spagnolo ha gettato la spugna dopo le prove del venerdì ine oggi ha annunciato il suo forfait. L'articolo proviene da Italia Sera.

