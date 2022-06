Milano, si spezza gru e cade su un operaio: l’uomo in gravi condizioni in ospedale – Video (Di sabato 25 giugno 2022) Un operaio di 59 anni è ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale Niguarda di Milano dopo essere stato colpito dal terminale di un braccio di una gru che si è spezzato per motivi ancora da accertare. L’incidente sul lavoro è avvenuto alle ore 9 in via Prina, all’angolo con via Manfredini, non lontano dall’Arco della Pace. Sul posto sono intervenuti un’automedica e un’ambulanza, i vigili del fuoco e la polizia locale. La parte di gru è precipitata da un’altezza di 15 metri. l’uomo stava partecipando a un trasloco con altri colleghi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 giugno 2022) Undi 59 anni è ricoverato inssime all’Niguarda didopo essere stato colpito dal terminale di un braccio di una gru che si èto per motivi ancora da accertare. L’incidente sul lavoro è avvenuto alle ore 9 in via Prina, all’angolo con via Manfredini, non lontano dall’Arco della Pace. Sul posto sono intervenuti un’automedica e un’ambulanza, i vigili del fuoco e la polizia locale. La parte di gru è precipitata da un’altezza di 15 metri.stava partecipando a un trasloco con altri colleghi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

