M5S | Conte | ' sentito Grillo anche oggi | chi vuol lasciare lo faccia adesso'

(Di sabato 25 giugno 2022) Rapallo (Ge), 25 giu. (Adnkronos) - Con Beppe"ci sentiamo quotidianamente e ci siamo sentiti. L'importanza non è il numero dei parlamentari, è la forza del nostro progetto politico, la convinzione nei nostri principi e nelle nostre idee. Da questo punto di vista ci sono le condizioni perché il Movimento 5 stelle sia ancora più coerente, compatto e possa esprimereall'esterno una piena convinzione di principi e valori. Se qualcuno dovesse avere ancora qualche titubanza, se non è convinto, può, questo è il momento giusto, c'èuna finestra di uscita e una collocazione esterna". Lo ha affermato il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe, parlando in collegamento con il convegno dei Giovani ...

Pubblicità

vitopetrocelli : Proprietà transitiva della radicalizzazione. Conte ha preso le distanze da me perché io sono troppo radicalizzato p… - fattoquotidiano : Dopo l’addio di Di Maio Conte può rafforzarsi. La scissione all’interno del M5S da parte di Di Maio è sicuramente… - borghi_claudio : Primo atto: 'il GRAN CONSIGLIO DEL GRILLISMO' di oggi con lo show conte di maio. Il M5S rischia di finire con 20 pa… - Europeo91785337 : Caro @DeMasiD_ non definisca dimaio un 'politico ' paragonandolo a Conte. Quella 'politica' del peggior spregiudica… - DelgadoPress : Se ora Conte toglie l'appoggio al Governo Draghi la mossa che mi aspetto da coloro che hanno tradito il M5s è appog… -

Il governo, nella trattativa per la riforma del fisco , ha accolto le indicazioni delin ... Importante poi ricordare che non si tratta del cashback voluto dal governoed eliminato da quello ...Le élite abbandonano Giuseppe: e la scissione dello prova Approfondimenti Politica Le élite abbandonano Giuseppe: e la scissione dello prova Di Tommaso Alessandro De Filippo - 25 Giugno 2022 Facebook Twitter ...Lo ha affermato il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, parlando in collegamento con il convegno dei Giovani imprenditori in corso a Rapallo."Il Movimento oltre il punto di non ritorno" dice in un'intervista al Corriere della Sera. La scelta di Luigi Di Maio "Giochi di palazzo" ...