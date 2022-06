Lo stupido divieto agli agenti Lgbtq di sfilare con logo e striscione al Pride di Bologna

Leggi su linkiesta

(Di sabato 25 giugno 2022) Pesa come un anatematismo il niet che le realtà organizzatrici del Rivoltadihanno solennemente formulato contro la partecipazione di Polis Aperta, associazione diLgbt+ delle forze dell’ordine e delle forze armate, all’odierna marcia dell’orgoglio. Non sarà dunque ammesso alcunche possa ricondurre al sodalizio nato nel 2005 e facente parte di EGPA (European Gay Police Network). Chi ne è componente potrà invece intervenire ma «in modo anonimo – così il comunicato di protesta – quasi dovessimo nascondere chi siamo». Alle prime reazioni di Polis Aperta, subito attaccata sui social da rappresentanti o persone comunque vicine al Rivoltacon «parole pesanti come pietre» e toni trasudanti «dileggio, discriminazione, pregiudizio», è seguita una ...