LIVE Moto3, GP Olanda 2022 in DIRETTA: bandiera verde! Scatta la FP3 (Di sabato 25 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORANARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP3 E FP4 E QUALIFICHE DELLA MOTOGP DALLE 9.55 E DALLE 13.30 LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICHE DELLA MOTO2 DALLE 10.55 E DALLE 15.10 9.10 Caduta per A. Fernandez nel primo tratto della pista, non ci sono conseguenze per l'iberico che torna ai box a piedi. 9.07 Izan Guevara inizia a farsi vedere in cima al gruppo in 1.42.579. Fernandez, Munoz e Sasaki inseguono il dominatore del GP di Germania 2022. 9.03 Attendiamo i primi riferimenti di questa FP3. 1.44.3 è il primo dato di Yamanaka. 9.00 Scatta la FP3 del GP d'Olanda per quanto riguarda la Moto3. Tutti in pista sin da subito. 8.57 I piloti si preparano per scendere in pista. Attendiamo il via della ...

