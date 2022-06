L’Italia colabrodo tra truffe e distruzione del mercato

Leggi su formiche

(Di sabato 25 giugno 2022) In questi giorni stiamo piangendo sul latte versato, anzi, sull’acqua versata e dispersa, sprecata per colpa di una cattiva gestione del bene più prezioso per la vita: l’acqua, appunto. Ma(che butta il 40% dell’acqua) non riguarda solo la rete di distribuzione idrica. Sembra che disperdere risorse – o destinarle solo ai più scaltri e delinquenti – sia un affermato istinto nazionale. Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza ha messo in fila alcuni dati clamorosi, anche se ampiamente attesi. Limitiamoci a quelli relativi ai bonus edilizia e al reddito di cittadinanza. Il Governo Draghi dopo aveva rinnovato con la Legge di Bilancio gli stanziamenti per sostenere alcuni bonus – il più clamoroso è sempre stato quello del 110%: non ci voleva un genio per capire che c’era qualcosa che non andava, quando lo Stato paga più di quello che si ...