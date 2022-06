La beffa di Ceccon Premiato col bronzo | ma ora ridacci la medaglia

(Di sabato 25 giugno 2022) Unaatroce per l'azzurro Thomas. Aveva vinto ladinei 50 dorso ai Mondiali di nuoto a Budapest, ma dopo la premiazione l'organizzazione gli ha chiesto indietro laera arrivato quarto in vasca, ma la momentanea squalifica del vincitore americano Justin Ress, escluso inizialmente dal podio, aveva fatto scalare tutti di una posizione. Ress era stato punito er una presunta irregolarità: l'essersi completamente sommerso all'arrivo al traguardo. Poi il ricorso degli americani che è stato accolto dalla Fina, con l'imbarazzo pera cui è stata chiesta indietro lacon cui aveva già posato sul podio. "Grottesco se non fossimo a un mondiale; se fosse una scenetta di una sit-com farebbe anche ...

Pubblicità

ReadyPlayer1___ : Hanno tolto il bronzo a Ceccon, che beffa -

Non visualizzi questo contenuto Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter , clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookienei 50 dorso Sa di, ...per Thomasnei 50 metri dorso.Oro nella staffetta 4x100 mista uomini davanti a Stati Uniti e Gran Bretagna. Pilato argento nei 50 rana donne. Ricorso Usa, Ceccon perde il bronzo nei 50 dorso. Azzurri chiudono con nove medaglie, ma ...Una beffa atroce per l'azzurro Thomas Ceccon. Aveva vinto la medaglia di bronzo nei 50 dorso ai Mondiali di nuoto a Budapest, ma dopo la ...