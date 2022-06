Flavio Briatore: “Paura che mio figlio Falco prenda la strada sbagliata? Se uno si fa traviare dagli amici è un cretino” (Di sabato 25 giugno 2022) In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, Flavio Briatore parla anche del rapporto con il figlio Nathan Falco. In lui vede “un piccolo Briatore con molto più culo di me. Io non avevo un papà come Flavio Briatore, purtroppo o per fortuna. Ma è una bella differenza. Cerco sempre di farglielo capire, perché essendo un predestinato deve lavorare più degli altri… Perché ha molte più responsabilità di quante ne avevo io alla sua età. Dovevo solo pensare ad andare a scuola, poi a casa il sabato per far festa mangiavamo il pollo. Durante la settimana invece ci toccava la polenta con le castagne. Non avevo la bicicletta… Sia io che Elisabetta speriamo che il privilegio di Falco si trasformi in rabbia e determinazione, in voglia di emergere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 giugno 2022) In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera,parla anche del rapporto con ilNathan. In lui vede “un piccolocon molto più culo di me. Io non avevo un papà come, purtroppo o per fortuna. Ma è una bella differenza. Cerco sempre di farglielo capire, perché essendo un predestinato deve lavorare più degli altri… Perché ha molte più responsabilità di quante ne avevo io alla sua età. Dovevo solo pensare ad andare a scuola, poi a casa il sabato per far festa mangiavamo il pollo. Durante la settimana invece ci toccava la polenta con le castagne. Non avevo la bicicletta… Sia io che Elisabetta speriamo che il privilegio disi trasformi in rabbia e determinazione, in voglia di emergere ...

Pubblicità

fanpage : 'La pizza è un piatto popolare, è nato così e deve restare' Grande ressa in via dei Tribunali per l'iniziativa prom… - fanpage : Una lezione di pizza 'per spiegare come nasce la pizza e a quali costi'. E pizza gratis ai cittadini presenti. L'id… - fanpage : Tentiamo di spiegare a Flavio Briatore perché la sua crociata sul costo delle pizze inizia col piede sbagliato ???… - FQMagazineit : Flavio Briatore: “Paura che mio figlio Falco prenda la strada sbagliata? Se uno si fa traviare dagli amici è un cre… - annanamia : Porta a Porta, il faccia a faccia tra Flavio Briatore e Gino Sorbillo finisce così: 'L’importante è che sia buona,… -