Fiorentina, torna l'idea Gollini per la porta: primi contatti con l'Atalanta (Di sabato 25 giugno 2022) Nella settimana in cui è tornato sulla scena musicale, con la canzone "Champions Dream" insieme a Vegas Jones, Pierluigi Gollini... Leggi su calciomercato (Di sabato 25 giugno 2022) Nella settimana in cui èto sulla scena musicale, con la canzone "Champions Dream" insieme a Vegas Jones, Pierluigi...

Pubblicità

sportli26181512 : Fiorentina, torna l'idea Gollini per la porta: primi contatti con l'Atalanta: Nella settimana in cui è tornato sull… - LALAZIOMIA : Fiorentina, torna l'idea Gollini per la porta: primi contatti con l'Atalanta - cmdotcom : #Fiorentina, torna l'idea #Gollini per la porta: primi contatti con l'#Atalanta - Italiani_news : Giunti nel pieno del nuovo weekend pallonaro ci affacciamo sulle operazioni di mercato. #calciomercato #calcio… - tuttoatalanta : La Fiorentina torna alla carica per Gollini: l'Atalanta chiede 12-13 milioni di euro per il portiere… -