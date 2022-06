Dieci-cento-mille volte meglio «Ruby nipote di Mubarak» che il Di Maio voltagabbana (Di sabato 25 giugno 2022) Dieci-cento-mille volte meglio “Ruby nipote di Mubarak” che lo spettacolo di un Luigi Di Maio che cambia casacca dopo aver detto peste e corna dei voltagabbana che restano in Parlamento. Senzadubbiamente, chioserebbe Cetto Laqualunque, uno che dall’ex-capo politico 5Stelle avrebbe certo di che imparare quanto a doppiezza e a immoralità politica. Ché di questo che si tratta. I deputati del centrodestra che nel 2010 avallarono la tesi di «Ruby nipote di Mubarak» avevano almeno dalla loro un simulacro di ragion di Stato. Senza trascurare, per par condicio, che essa era plausibile almeno quanto la seduta spiritica che ai tempi del sequestro di Aldo Moro avrebbe consentito ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 25 giugno 2022)di” che lo spettacolo di un Luigi Diche cambia casacca dopo aver detto peste e corna deiche restano in Parlamento. Senzadubbiamente, chioserebbe Cetto Laqualunque, uno che dall’ex-capo politico 5Stelle avrebbe certo di che imparare quanto a doppiezza e a immoralità politica. Ché di questo che si tratta. I deputati del centrodestra che nel 2010 avallarono la tesi di «di» avevano almeno dalla loro un simulacro di ragion di Stato. Senza trascurare, per par condicio, che essa era plausibile almeno quanto la seduta spiritica che ai tempi del sequestro di Aldo Moro avrebbe consentito ...

