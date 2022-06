Criscito contro Pedullà | «Informati meglio prima di scrivere ca****»

(Di sabato 25 giugno 2022) . Il capitano del Genoa si scaglia sul giornalista Il giornalista espero di mercato Alfredoha pubblicato lo screen di una poco piacevole conversazione privata avuta col capitano del Genoa Domenico, calciatore professionista, 35 anni, leone da tastiera con messaggi privati ? poi non prendiamocela con le nuove generazioni pic.twitter.com/3imcWwPiAH— Alfredo(@AlfredoPedulla) June 25, 2022 Il calciatore accusadi aver scritto “cagate” in un articolo in merito alla tempistica del suo trasferimento a Toronto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

Pedullà: "Informati meglio prima di scrivere ca****". Il capitano del Genoa si scaglia sul giornalista Il giornalista espero di mercato Alfredo Pedullà ha pubblicato lo screen di una ...Generazioni diverse cheha attraversato con la maglia a quarti: era in campoil Cosenza quando Lavezzini e Torrente decisero di dare spazio ai più giovani come segnale per il futuro, ...Mimmo Criscito da l'addio all'altra squadra della città. L'eroe del derby di Genova chiude la valigia e vola in Canada ...a Strootman, da Amiri a Bocchetti e Rovella, per dirne alcuni. Generazioni diverse che Criscito ha attraversato con la maglia a quarti: era in campo contro il Cosenza quando Lavezzini e Torrente ...