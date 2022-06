Covid, impennata di ricoveri in Campania: +10% in un giorno (Di sabato 25 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – impennata dei ricoveri da Covid in Campania: nelle ultime 24 ore i posti letto occupati in degenza sono cresciuti di quasi il 10%, passando da 338 a 368. Sostanzialmente stabile invece il dato delle terapie intensive, con 20 ricoverati (-1). I nuovi positivi sono 5.908, su 21.569 test: il tasso di incidenza resta molto alto, al 27,39%, ma cala di oltre due punti percentuali rispetto al dato record di ieri (29,49). Le vittime nelle ultime 48 ore sono state tre. Positivi del giorno: 5.908 di cui: Positivi all’antigenico: 5.455 Positivi al molecolare: 453 Test: 21.569 di cui: Antigenici: 16.607 Molecolari: 4.962 Deceduti: 3 Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 573 Posti letto di terapia intensiva occupati: 20 Posti ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 25 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –deidain: nelle ultime 24 ore i posti letto occupati in degenza sono cresciuti di quasi il 10%, passando da 338 a 368. Sostanzialmente stabile invece il dato delle terapie intensive, con 20 ricoverati (-1). I nuovi positivi sono 5.908, su 21.569 test: il tasso di incidenza resta molto alto, al 27,39%, ma cala di oltre due punti percentuali rispetto al dato record di ieri (29,49). Le vittime nelle ultime 48 ore sono state tre. Positivi del: 5.908 di cui: Positivi all’antigenico: 5.455 Positivi al molecolare: 453 Test: 21.569 di cui: Antigenici: 16.607 Molecolari: 4.962 Deceduti: 3 Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 573 Posti letto di terapia intensiva occupati: 20 Posti ...

