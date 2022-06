Beautiful, trama 26 giugno 2022: Donna si avvicina ad Eric (Di sabato 25 giugno 2022) Il matrimonio di Eric e Quinn catalizzerà l'attenzione a Beautiful e la crisi che i due coniugi stanno vivendo avrà conseguenze inaspettate anche su altri personaggi. Stando alla trama di domenica 26 giugno 2022 (qui le anticipazioni al 2 luglio), infatti, la Fuller sarà demoralizzata e triste per come stanno andando le cose con il marito. Quest'ultimo, dopo che la consorte ha ordito intrighi e macchinazioni ai danni di Brooke per distruggere il suo legame con Ridge, in combutta con Shauna, non se la sente di perdonarla. Eric ha accettato di continuare la loro relazione, ma non riesce ad avere un'intimità con Quinn che sta iniziando a soffrire molto per l'indifferenza del marito. La Donna, dopo aver trovato in Carter un confidente sincero e riservato, continuerà a ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 25 giugno 2022) Il matrimonio die Quinn catalizzerà l'attenzione ae la crisi che i due coniugi stanno vivendo avrà conseguenze inaspettate anche su altri personaggi. Stando alladi domenica 26(qui le anticipazioni al 2 luglio), infatti, la Fuller sarà demoralizzata e triste per come stanno andando le cose con il marito. Quest'ultimo, dopo che la consorte ha ordito intrighi e macchinazioni ai danni di Brooke per distruggere il suo legame con Ridge, in combutta con Shauna, non se la sente di perdonarla.ha accettato di continuare la loro relazione, ma non riesce ad avere un'intimità con Quinn che sta iniziando a soffrire molto per l'indifferenza del marito. La, dopo aver trovato in Carter un confidente sincero e riservato, continuerà a ...

