Auto contro l'impalcatura di uno stabile: corso Umberto chiuso al traffico (Di sabato 25 giugno 2022) A causa di un incidente stradale è stata disposta l'immediata chiusura al traffico del tratto di corso Umberto dall'incrocio con Via Mezzocannone fino a piazza Nicola Amore in entrambe le direzioni. Questa notte a Napoli, una vettura ha impattato contro l'impalcatura di uno stabile di sette piani in corso Umberto. L'impalcatura è stata fortemente danneggiata.

