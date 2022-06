Atletica, al via i Campionati Italiani a Rieti: il programma delle gare in tv (Di sabato 25 giugno 2022) Rieti – Due ore in diretta tv per le gare del sabato, tre ore per la domenica. I Campionati Italiani Assoluti di Atletica a Rieti (24-26 giugno) saranno trasmessi in diretta su RaiSport+HD nelle fasce orarie delle 19.10-21.10 per il sabato e 18.10-21.10 per la domenica, e in streaming su RaiPlay negli stessi orari. Le altre gare della rassegna tricolore, che andrà in scena allo stadio Guidobaldi nel weekend, saranno trasmesse in diretta streaming sulla piattaforma www.Atletica.tv sabato dalle 14.30 e domenica dalle 10.30. programma Orario Aggiornato È online il programma orario aggiornato dei Campionati Italiani Assoluti di Rieti. Si può consultare ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 25 giugno 2022)– Due ore in diretta tv per ledel sabato, tre ore per la domenica. IAssoluti di(24-26 giugno) saranno trasmessi in diretta su RaiSport+HD nelle fasce orarie19.10-21.10 per il sabato e 18.10-21.10 per la domenica, e in streaming su RaiPlay negli stessi orari. Le altredella rassegna tricolore, che andrà in scena allo stadio Guidobaldi nel weekend, saranno trasmesse in diretta streaming sulla piattaforma www..tv sabato dalle 14.30 e domenica dalle 10.30.Orario Aggiornato È online ilorario aggiornato deiAssoluti di. Si può consultare ...

Pubblicità

sportli26181512 : 100 metri, Marcell Jacobs annuncia partecipazione ai Campionati Assoluti sabato a RIeti: Il campione olimpico dei 1… - zazoomblog : Atletica: Assoluti. Jacobs cè al via nei 100 a Rieti - #Atletica: #Assoluti. #Jacobs #Rieti - Giornaleditalia : #italpresssport Atletica: Assoluti. Jacobs c'è, al via nei 100 a Rieti - Comune_Rieti : Campionati Assoluti di Atletica: oggi, 24 giugno, temporaneamente riaperto il varco di Via Cintia per consentire ac… - TV7Benevento : Atletica: Tortu al via agli Assoluti, 'mi aspetto di fare una buona gara' - -