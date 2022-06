Assoluti atletica Rieti, Jacobs vince 100 metri in 10?12 (Di sabato 25 giugno 2022) (Adnkronos) – Marcell Jacobs ha vinto i 100 metri ai campionati Assoluti di Rieti. Il 27enne sprinter delle Fiamme Oro, doppio oro olimpico nei 100 e nella 4×100, si è imposto in 10?12, con quasi un metro di vento contrario, davanti a Chituru Ali (Fiamme Gialle), secondo in 10?16 e Filippo Tortu (Fiamme Gialle) terzo in 10?24. In batteria Jacobs aveva corso in 10”17 precedendo Tortu (10?26). Funweek. Leggi su funweek (Di sabato 25 giugno 2022) (Adnkronos) – Marcellha vinto i 100ai campionatidi. Il 27enne sprinter delle Fiamme Oro, doppio oro olimpico nei 100 e nella 4×100, si è imposto in 10?12, con quasi un metro di vento contrario, davanti a Chituru Ali (Fiamme Gialle), secondo in 10?16 e Filippo Tortu (Fiamme Gialle) terzo in 10?24. In batteriaaveva corso in 10”17 precedendo Tortu (10?26). Funweek.

