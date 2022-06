Aborto, ci spaventa il vento di Washington così simile a quello di Mosca e di Varsavia (Di sabato 25 giugno 2022) Cosa ci spaventa della sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti? La società civile e moderna, quella che non odia l'altro, già si sta organizzando e molte aziende aderiscono: chi vorrà ... Leggi su globalist (Di sabato 25 giugno 2022) Cosa cidella sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti? La società civile e moderna, quella che non odia l'altro, già si sta organizzando e molte aziende aderiscono: chi vorrà ...

Pubblicità

ricristiano1 : A Washington ieri è stata emessa una fatwa? - sarvzen : L’america può essere bella quanto volete, ma il modo in cui dei diritti importanti (specialmente seri come quello d… - acidezza01 : La nostra società si sta trasformando in un romanzo distopico e buio e tutto ciò mi spaventa molto #Aborto - amillacci : @CucchiRiccardo Pur essendo pro-life condivido. Tuttavia trovo aberrante il considerare l’aborto un diritto umano,… - PaoloIarpicia : @KHarokku @lucaroncella @PoliticaPerJedi Oddio, che un uomo debba decidere di cosa può o non può fare una donna, mi… -