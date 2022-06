Pubblicità

Sonia74161873 : RT @HuffPostItalia: Vita Martinciglio, 72 ore con Di Maio, poi torna indietro con i 5 stelle - Patty66509580 : #Italia #Camera Vita #Martinciglio ci ripensa: dopo un colloquio con Conte, lascia il partito di Di Maio e torna ne… - HuffPostItalia : Vita Martinciglio, 72 ore con Di Maio, poi torna indietro con i 5 stelle - ultimora_pol : #Italia Vita #Martinciglio ci ripensa: dopo un colloquio con Conte, lascia il partito di Di Maio e totna nel #M5S. @ultimora_pol - jpbellotto : Tormenti. Per gli elettori. ++ Ipf: Martinciglio lascia gruppo Camera, torna al M5S (ANSA) - ROMA, 24 GIU - Prima… -

L'HuffPost

Gianluca Vacca farà il tesoriere mentre Daniele Del Grosso,e Margherita Del Sesto saranno delegati d'Aula. Per il Senato l'organigramma non c'è ancora perch manca ancora l'...... Conny Giordano, Marta Grande, Nicola Grimaldi, Marianna Iorio, Luigi Iovino, Giuseppe L'Abbate, Caterina Licatini, Anna Macina, Pasquale Maglione, Alberto Manca, Generoso Maraia,, ... Vita Martinciglio, 72 ore con Di Maio, poi torna indietro con i 5 stelle Prima defezione nel gruppo Insieme per il Futuro alla Camera. A due giorni dalla costituzione, Vita Martinciglio lascia e torna al M5S. Lo ha comunicato la stessa deputata ai colleghi di Ipf. Intanto ...La tentazione di fuggire con Luigi Di Maio è durata 72 ore. Poi il ripensamento. Prima defezione nel gruppo "Insieme per il Futuro" alla Camera. Vita Martinciglio ha annunciato che torna al Movimento ...