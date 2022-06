Un software traduce la lingua dei segni negli uffici pubblici

Leggi su agi

(Di venerdì 24 giugno 2022) AGI La Sardegna, dove vivono circa duemila persone completamente non udenti, è la prima regione italiana ad aver studiato e sperimentato una sorta di 'traduttore' automatico delladei. Una piattaforma, su cui sono stati caricati circa 10 mila video è in grado di riconoscere e di tradurre inggio 120 gesti della Lis, laitaliana dei, per facilitare la comunicazione tra chi lavorae non udenti. L'iniziativa è dell'assessorato alla Sanità e Politiche sociali, in collaborazione con le agenzie regionali Sardegna Ricerche e il centro ricerche Crs4, nell'ambito del progetto 'Innovare, informare e partecipare', finanziato dalla presidenza del Consiglio dei ministri con 360mila euro. In Sardegna sono circa ...