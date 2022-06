Ucraina: iniziato processo a militare russo che sparò contro casa di civili (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "A Cernhiviv è iniziato il processo al militare russo Kulikov accusato di aver sparato da un carro armato su una casa di civili". Lo comunica su Telegram Suspilne News. I fatti di cui è accusato il soldato si riferiscono al 26 febbraio, quando Kulikov, insieme al comandante del battaglione di carri armati Leonid Shchotkin, sparò un colpo, colpendo un appartamento al decimo piano di un grattacielo, nel quale fortunatamente non c'erano persone. Leggi su iltempo (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "A Cernhiviv èilalKulikov accusato di aver sparato da un carro armato su unadi". Lo comunica su Telegram Suspilne News. I fatti di cui è accusato il soldato si riferiscono al 26 febbraio, quando Kulikov, insieme al comandante del battaglione di carri armati Leonid Shchotkin,un colpo, colpendo un appartamento al decimo piano di un grattacielo, nel quale fortunatamente non c'erano persone.

Pubblicità

welikeduel : 'Abbiamo iniziato l'anno parlando dell'Afghanistan, del fallimento di 20 anni di guerra. Poi è iniziata la guerra i… - DANI56 : RT @a_lambardi: 'Siamo corsi via. Non è arrivato nessun aereo, ed è subito iniziato l'incendio. L'hanno appiccato' Una donna anziana di #Ma… - TV7Benevento : Ucraina: iniziato processo a militare russo che sparò contro casa di civili - - mariamacina : RT @jacopo_iacoboni: è iniziato il primo processo di un soldato russo accusato di stupri in Ucraina. Documenti per il futuro processo a L’… - LeonebonCettina : RT @jacopo_iacoboni: è iniziato il primo processo di un soldato russo accusato di stupri in Ucraina. Documenti per il futuro processo a L’… -