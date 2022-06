Torino, per Singo niente cessione: sarà l’arma in più per Juric (Di venerdì 24 giugno 2022) Il Torino non ha intenzione di vendere Singo: l’ivoriano sarà l’arma in più di Juric per la corsia destra dei granata Il mercato del Torino si sta muovendo tra entrate e uscite. Calciomercato che non interessa a Singo alle prese con il recupero dal suo infortunio. Il Torino non ha interesse a venderlo nonostante abbia tante richieste dall’estero, soprattutto dal Tottenham. Verrà confermato in granata e sarà l’arma in più per Juric in vista del prossimo campionato. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 giugno 2022) Ilnon ha intenzione di vendere: l’ivorianoin più diper la corsia destra dei granata Il mercato delsi sta muovendo tra entrate e uscite. Calciomercato che non interessa aalle prese con il recupero dal suo infortunio. Ilnon ha interesse a venderlo nonostante abbia tante richieste dall’estero, soprattutto dal Tottenham. Verrà confermato in granata ein più perin vista del prossimo campionato. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

