Superbonus | Conflavoro PMI “Fondi insufficienti | norme approssimative | urge riforma strutturale per gli incentivi”

(Di venerdì 24 giugno 2022) Le richieste per iledilizio 110% già a metà 2022 hanno superato i 33,7 miliardi di euro, a fronte di uno stanziamento di 33,3 miliardi previsto dal Governo fino al 2036. Questa la principale criticità segnalata daPMI nell’ambito dell’indagine conoscitiva deliberata dalla commissione Finanze della Camera, all’attenzione del Presidente della Commissione Luigi Marattin. Alla insufficienza deisi aggiungono rincari ingiustificati delle materie prime, ritardi nei lavori e soprattutto paralisi nei meccanismi di cessione d’imposta da parte delle banche.PMI: “Necessaria unaorganica” L’associazione di categoriaPMI chiede che venga attuata quanto prima unaorganica e...

