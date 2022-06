Sharon Stone rivela: “Ho avuto nove aborti. Ci fanno sentire come se fosse una sorta di fallimento, non riceviamo empatia” (Di venerdì 24 giugno 2022) Un tema delicato, intimo, che Sharon Stone ha affrontato con sincerità e con parole importanti. Molte donne, sotto il peso dei giudizi della società, vivono l’interruzione di gravidanza come una sconfitta. Non è di questa idea l’attrice, che ha condiviso con il mondo la propria storia. “Noi, come donne, non abbiamo un forum per discutere della profondità di questa perdita. Ho perso nove figli per aborto spontaneo”, ha scritto su Instagram, commentando un post di People che tratta del terzo aborto della ballerina Peta Murgatroyd. “Non è una cosa da poco, fisicamente o emotivamente, eppure ci viene fatto sentire che è qualcosa da sopportare da soli e segretamente con una sorta di senso di fallimento. Invece di ricevere la compassione, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) Un tema delicato, intimo, cheha affrontato con sincerità e con parole importanti. Molte donne, sotto il peso dei giudizi della società, vivono l’interruzione di gravidanzauna sconfitta. Non è di questa idea l’attrice, che ha condiviso con il mondo la propria storia. “Noi,donne, non abbiamo un forum per discutere della profondità di questa perdita. Ho persofigli per aborto spontaneo”, ha scritto su Instagram, commentando un post di People che tratta del terzo aborto della ballerina Peta Murgatroyd. “Non è una cosa da poco, fisicamente o emotivamente, eppure ci viene fattoche è qualcosa da sopportare da soli e segretamente con unadi senso di. Invece di ricevere la compassione, ...

