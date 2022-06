Serie A, De Siervo: «I prezzi di DAZN sono corretti» (Di venerdì 24 giugno 2022) Le parole dell’ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo, sul caro prezzi di DAZN: «Il prezzo corretto per un campionato di 10 mesi» l’ad della Lega Serie A Luigi De Siervo ha commentato così il prezzo degli abbonamenti di DAZN dopo la presentazione dei calendari di Serie A per la stagione 2022/23. «prezzi di DAZN? La Lega Serie A crede che il prodotto calcio abbia una grande forza commerciale. C’è stata una promozione l’anno scorso abbonandosi a 19 euro, ma poi è diventato 29 euro, il prezzo reale che è quello che c’è in tutta Europa. È il prezzo corretto per un campionato di 10 mesi e che ha 380 partite». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 giugno 2022) Le parole dell’ad della LegaA, Luigi De, sul carodi: «Il prezzo corretto per un campionato di 10 mesi» l’ad della LegaA Luigi Deha commentato così il prezzo degli abbonamenti didopo la presentazione dei calendari diA per la stagione 2022/23. «di? La LegaA crede che il prodotto calcio abbia una grande forza commerciale. C’è stata una promozione l’anno scorso abbonandosi a 19 euro, ma poi è diventato 29 euro, il prezzo reale che è quello che c’è in tutta Europa. È il prezzo corretto per un campionato di 10 mesi e che ha 380 partite». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

infoitsport : Serie A, De Siervo: “Prezzi di DAZN? Corretti per il nostro campionato” - CalcioPillole : #DeSiervo, l'amministratore delegato della #SerieA, è intervenuto a margine della compilazione del nuovo calendario… - CalcioNews24 : Serie A, De Siervo: «I prezzi di DAZN sono corretti» - LeBombeDiVlad : ?? #SerieA, l'ad della #LegaCalcio #DeSiervo chiarisce: 'Non ci sarà nessun torneo durante la sosta per i mondiali… - ILOVEPACALCIO : De Siervo risponde alle polemiche su Dazn: «I prezzi sono corretti per il campionato di Serie A» - Ilovepalermocalc… -