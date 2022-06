Secondary ticketing, multa a Viagogo per 23.580.000 euro: “Danni per artisti e organizzatori” (Di venerdì 24 giugno 2022) multa pesantissima per Viagogo AG, la società che gestisce la piattaforma di rivendita secondaria di biglietti per eventi italiani e internazionali. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) ha condannato la società al pagamento di una maxi multa pari a 23.580.000 euro “per violazione delle norme in materia di Secondary ticketing”. Secondo quanto emerso dall’inchiesta di Agcm, il portale avrebbe messo in vendita biglietti per 131 eventi con prezzi maggiorati fino a sette volte rispetto al prezzo reale. Nel mirino sono finiti anche i concerti dei Maneskin, Vasco Rossi, Sting, Green Day, Dua Lipa, Pearl Jam, Placebo, Cesare Cremonini, Paolo Conte e Andrea Bocelli. “La Guardia di Finanza, attraverso il monitoraggio anonimo della piattaforma web, ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022)pesantissima perAG, la società che gestisce la piattaforma di rivendita secondaria di biglietti per eventi italiani e internazionali. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) ha condannato la società al pagamento di una maxipari a 23.580.000“per violazione delle norme in materia di”. Secondo quanto emerso dall’inchiesta di Agcm, il portale avrebbe messo in vendita biglietti per 131 eventi con prezzi maggiorati fino a sette volte rispetto al prezzo reale. Nel mirino sono finiti anche i concerti dei Maneskin, Vasco Rossi, Sting, Green Day, Dua Lipa, Pearl Jam, Placebo, Cesare Cremonini, Paolo Conte e Andrea Bocelli. “La Guardia di Finanza, attraverso il monitoraggio anonimo della piattaforma web, ha ...

