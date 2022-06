“Se ne vanno anche loro”. Don Matteo 14 ci sarà. Ma escono altri due amati protagonisti (Di venerdì 24 giugno 2022) Un mese fa è terminata la tredicesima stagione di Don Matteo, una delle fiction più longeve della Rai. Una stagione che è stata caratterizzata da tante novità: una su tutte è l’addio di Terence Hill e il passaggio di testimone con Raoul Bova che nella serie interpreta Don Massimo. Per molti si è trattato della fine di un’epoca: Terence Hill ha legato sin dall’inizio il suo volto alla fiction. Il cambio della guardia è andato in onda nella puntata del 21 aprile intitolata “Così lontani, così vicini”. Uno stop quello di don Matteo per Terence Hill, che arriva dopo 259 puntate a 22 anni dalla messa in onda della prima (7 gennaio 2020). Una lunga avventura televisiva accompagnata da ascolti record, una media di 7 milioni e mezzo, perché il prete-detective da subito ha appassionato milioni di persone e non solo in Italia. La serie è apprezzata dalla ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 24 giugno 2022) Un mese fa è terminata la tredicesima stagione di Don, una delle fiction più longeve della Rai. Una stagione che è stata caratterizzata da tante novità: una su tutte è l’addio di Terence Hill e il passaggio di testimone con Raoul Bova che nella serie interpreta Don Massimo. Per molti si è trattato della fine di un’epoca: Terence Hill ha legato sin dall’inizio il suo volto alla fiction. Il cambio della guardia è andato in onda nella puntata del 21 aprile intitolata “Così lontani, così vicini”. Uno stop quello di donper Terence Hill, che arriva dopo 259 puntate a 22 anni dalla messa in onda della prima (7 gennaio 2020). Una lunga avventura televisiva accompagnata da ascolti record, una media di 7 milioni e mezzo, perché il prete-detective da subito ha appassionato milioni di persone e non solo in Italia. La serie è apprezzata dalla ...

