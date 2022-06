Scissione 5 Stelle | Azzolina | “Lascio Movimento | entro in gruppo Di Maio”

(Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – “Annuncio il mio addio al M5S,neldi Luigi Di”. Così l’ex ministra dell’Istruzione Luciadopo ladel, con l’addio di Luigi Di, e la formazione dei gruppi Insieme per il futuro. “L’addio al M5S non è una scelta semplice”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Pubblicità

fattoquotidiano : Dopo l’addio di Di Maio Conte può rafforzarsi. La scissione all’interno del M5S da parte di Di Maio è sicuramente… - fattoquotidiano : 'Il Movimento 5 stelle rimarrà sempre la prima forza politica ad occuparsi di giustizia sociale, transizione ecolog… - fattoquotidiano : L’ex 5 stelle Giarrusso: “Scissione di Di Maio? Non ha a che fare con le armi, è una lotta di potere con Conte” - fisco24_info : Scissione 5 Stelle, Draghi: 'Nessun cambio nella squadra di governo': (Adnkronos) - Il premier: 'Mandato né più for… - italiaserait : Scissione 5 Stelle, Draghi: “Nessun cambio nella squadra di governo” -

Ladel Movimento Cinquecosta cara a Beppe Grillo. Non bastassero gli effetti in Parlamento, dove il partito non ha più il primato di deputati alla Camera, ora spunta anche il problema ...Nemmeno il tempo di metabolizzare ladal figliol prodigo Luigi Di Maio che i Cinquetornano all'attacco della diligenza dell'esecutivo guidato da Mario Draghi. Stavolta il tema della contesa non sono le armi da inviare ...Nessun cambio di ministri nel governo Draghi dopo la scissione del Movimento 5 Stelle e la nascita del gruppo Insieme per il Futuro di Luigi Di Maio. “La risposta è no”, afferma netto il presidente ...La scissione di Luigi Di Maio non supera lo Stretto ... Cancelleri intanto parla da uomo di partito: “Il MoVimento 5 Stelle sarà presente alle primarie del campo progressista con un proprio candidato ...