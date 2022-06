Roma, progetto in arrivo per lo stadio a Pietralata (Di venerdì 24 giugno 2022) Il nuovo stadio della Roma avrà presto il suo progetto. Nessuno si sbilancia sulle tempistiche e sull’area, che dovrebbe però essere quella di Pietralata, ben servita dai mezzi pubblici tra la stazione Tiburtina e la metro B. I Friedkin hanno fretta di posare la prima pietra della nuova casa dei giallorossi e chiedono soprattutto celerità Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 24 giugno 2022) Il nuovodellaavrà presto il suo. Nessuno si sbilancia sulle tempistiche e sull’area, che dovrebbe però essere quella di, ben servita dai mezzi pubblici tra la stazione Tiburtina e la metro B. I Friedkin hanno fretta di posare la prima pietra della nuova casa dei giallorossi e chiedono soprattutto celerità Calcio e Finanza.

