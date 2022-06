Programma YEP, per le studentesse del Sud aumenta la fiducia nel futuro (Di venerdì 24 giugno 2022) SIRACUSA (ITALPRESS) – E' calato il sipario su YEP – Young Women Empowerment Program, il Programma di mentoring ideato e promosso da Fondazione Ortygia Business School in collaborazione con Intesa Sanpaolo, la banca guidata da Carlo Messina, che ha rinnovato la partnership in qualità di main partner di questa terza edizione. Tra le aziende che supportano il Programma ci sono anche Accenture, Citigroup, EY Foundation Onlus, illimity, Leonardo, Sifi, Snam e Sparkle.Dal suo lancio nel 2020 sono state costruite relazioni di fiducia tra 250 studentesse di 6 atenei del Sud Italia, i 12 partner e le loro 250 professioniste che hanno messo a disposizione le loro competenze, le istituzioni e il territorio. Ma non solo, è proprio da YEP che è nata l'edizione pilota di My Future Buddy, un progetto pensato da ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) SIRACUSA (ITALPRESS) – E' calato il sipario su YEP – Young Women Empowerment Program, ildi mentoring ideato e promosso da Fondazione Ortygia Business School in collaborazione con Intesa Sanpaolo, la banca guidata da Carlo Messina, che ha rinnovato la partnership in qualità di main partner di questa terza edizione. Tra le aziende che supportano ilci sono anche Accenture, Citigroup, EY Foundation Onlus, illimity, Leonardo, Sifi, Snam e Sparkle.Dal suo lancio nel 2020 sono state costruite relazioni ditra 250di 6 atenei del Sud Italia, i 12 partner e le loro 250 professioniste che hanno messo a disposizione le loro competenze, le istituzioni e il territorio. Ma non solo, è proprio da YEP che è nata l'edizione pilota di My Future Buddy, un progetto pensato da ...

Pubblicità

restoalsud : #territorio #sud #lavoro Programma YEP, per le studentesse del Sud aumenta la fiducia nel futuro - - MasterblogBo : SIRACUSA (ITALPRESS) – E’ calato il sipario su YEP – Young Women Empowerment Program, il programma di mentoring ide… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Programma YEP, per le studentesse del Sud aumenta la fiducia nel futuro -… - blogsicilia : #notizie #sicilia Programma YEP, per le studentesse del Sud aumenta la fiducia nel futuro - - ItaliaNotizie24 : Programma YEP, per le studentesse del Sud aumenta la fiducia nel futuro -